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emeklinin yüzü promosyonla gülecek!

EMEKLİNİN YÜZÜ PROMOSYONLA GÜLECEK!

Emekliler sadece Mart'ta alacakları promosyon parası ile değil bankalardan alacakları ekstra hizmetlerle de mutlu olacak.

Tarih : 01 Mart 2017, 17:21
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Emekliler sadece Mart'ta alacakları promosyon parası ile değil bankalardan alacakları ekstra hizmetlerle de mutlu olacak.



Milyonlarca emekli yeni ürünlerle üstelik avantajlı ve indirimli olarak tanışacak. Yeni ürünler promosyonu artıracak.



Hükümetin aldığı promosyon kararına bankalar da destek verince emeklilerin yüzü güldü. Bankalar arasında oluşan rekabet de katkı yapınca milyonlarca emekliye sadece promosyon parası değil birçok özel hizmet imkanı da sunuldu.



Emekliler önümüzdeki aydan itibaren bugüne kadar protokol imzalayan 16 banka ve PTT'den promosyonlarını alabilecek. Bunun için 3 yıllık maaş sözleşmesi yapmak gerekiyor. 3 yıl aynı bankadan maaş almaya söz veren emeklilere ücretlerine göre 300 lira, 375 lira ve 450 lira olmak üzere üç ayrı promosyon ödemesi yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan bankaların sayısının artması bu konudaki rekabeti de beraberinde getirdi. Bankalar ellerindeki emekli müşterilerini kaçırmamak ve diğer emeklileri de kendilerine çekebilmek için özel hizmetler sunmaya başladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emeklinin  Yüzü  Promosyonla  Gülecek    haber

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