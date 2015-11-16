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emeklinin ocak zammı netleşiyor

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 2.96 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 liralık artışa ek olarak verilecek zammın yüzde 3'ün üzerinde olacağı belli oldu. Memur emeklilerine de fark göründü. Kesin rakam için 2 veri kaldı.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:56
Puan Ver : Emeklinin Ocak Zammı Netleşiyor(6/10)5


Yaklaşık 10.9 milyon emeklinin gözü, Ocak zamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını, memur emeklileri de farkını öğrenmek için enflasyon verilerine kilitlendi. İlk ipuçları geldi, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 2.96 çıktı.

 

ÇİFTE ARTIŞ OLACAK

 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyon zammı alıyor. Ocak 2016'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2015'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam verilecek. Bunun 4 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak zammının yüzde 3'ün üzerinde olacağı belli olurken, tam rakam Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu enflasyon zammının yanı sıra, 100 liralık seyyanen zam da alacak.

 

100 TL'LER...

 

Hükümet, 1 Kasım seçimleri için vaat ettiği 100 liralık ekstra zammı, yasa çıkartarak maaşlara yansıtacak. Memur ve memur emeklileri de Ocak'ta yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıp alamayacağını öğrenmek için verileri yakından takip ediyor. Bu yıl maaşlar Ocak'ta yüzde 3 artırılmıştı. Temmuz'da bir yüzde 3 zam daha yapılmış, ayrıca ilk 6 aylık dönemde oluşan yüzde 1.76'lık enflasyon farkı maaşlara eklenmişti. Bu yılın ikinci 6 ayında enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, memurlar ve memur emeklileri fark alacak. Temmuz- Ekim dönemi enflasyonunun yüzde 2.96 çıkmasıyla, fark ihtimali güçlendi.








Etiketler: Emeklinin  Ocak  Zammı  Netleşiyor    haber

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