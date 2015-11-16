

Yaklaşık 10.9 milyon emeklinin gözü, Ocak zamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını, memur emeklileri de farkını öğrenmek için enflasyon verilerine kilitlendi. İlk ipuçları geldi, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 2.96 çıktı.







ÇİFTE ARTIŞ OLACAK







SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyon zammı alıyor. Ocak 2016'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2015'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam verilecek. Bunun 4 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak zammının yüzde 3'ün üzerinde olacağı belli olurken, tam rakam Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu enflasyon zammının yanı sıra, 100 liralık seyyanen zam da alacak.







100 TL'LER...







Hükümet, 1 Kasım seçimleri için vaat ettiği 100 liralık ekstra zammı, yasa çıkartarak maaşlara yansıtacak. Memur ve memur emeklileri de Ocak'ta yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıp alamayacağını öğrenmek için verileri yakından takip ediyor. Bu yıl maaşlar Ocak'ta yüzde 3 artırılmıştı. Temmuz'da bir yüzde 3 zam daha yapılmış, ayrıca ilk 6 aylık dönemde oluşan yüzde 1.76'lık enflasyon farkı maaşlara eklenmişti. Bu yılın ikinci 6 ayında enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, memurlar ve memur emeklileri fark alacak. Temmuz- Ekim dönemi enflasyonunun yüzde 2.96 çıkmasıyla, fark ihtimali güçlendi.