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emeklinin maaş farkı kapanacak

EMEKLİNİN MAAŞ FARKI KAPANACAK

Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:05
Puan Ver : Emeklinin Maaş Farkı Kapanacak(6/10)8


Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor.  Hükümetin  gündeminde emekliyi üzen maaş farklarını azaltmaya yönelik intibak düzenlemesi var.



Temmuzda emekli maaşları değişiyor. Şimdiden zam için ipuçları gelmeye başladı. 4 aylık enflasyona göre 2000'den öncesi için en az emekli maaşı bin 482 lira olacak



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emeklinin  Maaş  Farkı  Kapanacak    haber

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