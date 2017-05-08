EMEKLİNİN MAAŞ FARKI KAPANACAK
Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor.
Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor. Hükümetin gündeminde emekliyi üzen maaş farklarını azaltmaya yönelik intibak düzenlemesi var.
Temmuzda emekli maaşları değişiyor. Şimdiden zam için ipuçları gelmeye başladı. 4 aylık enflasyona göre 2000'den öncesi için en az emekli maaşı bin 482 lira olacak
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar