

Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor. Hükümetin gündeminde emekliyi üzen maaş farklarını azaltmaya yönelik intibak düzenlemesi var.







Temmuzda emekli maaşları değişiyor. Şimdiden zam için ipuçları gelmeye başladı. 4 aylık enflasyona göre 2000'den öncesi için en az emekli maaşı bin 482 lira olacak







kaynak:milliyet