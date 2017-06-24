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Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
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emeklinin gözü 3 temmuz'da

EMEKLİNİN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA

Bayram öncesi maaşlarını alan emekliler, Temmuz zammına kilitlendi. 3 Temmuz'da zam oranı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48 + 4 zam beklentisi var.

Tarih : 24 Haziran 2017, 12:39
Puan Ver : Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da(8/10)9


11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Erken ödeme ile Ramazan Bayramı'na maaşlarını ceplerine koyarak giren emekliler, şimdi de Temmuz zammını merakla beklemeye başladı. Emekliler için kilit tarih 3 Temmuz olacak. Bu tarihte enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, zam oranları ortaya çıkacak. Tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48+4 zam olacağı yönünde...



YÜZDE 6.18 GARANTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.18 zam göründü. Beklenti anketlerindeki Haziran'da yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 4 zamma ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Fark, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3'ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak.



 



kaynak:ahaber








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