

Başbakan Yardımcısı Yılmaz, emekli maaş zammı konusunda çalıştıklarını, en düşük maaşların 1100'e tamamlanmasını, 1100'ün üzerindekilere de yıllık 1200 liralık seyyanen zam yapılmasını planladıklarını söyledi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin “Memur emeklileri, memurların toplu sözleşmelerde kazandıkları haktan yararlanıyor. Bize de aynı şartlar uygulansın” talebi yerini buldu. Hükümet, SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların maaşlarına da zam hazırlığını yürütüyor. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şimdi yeni yaklaşımımız ile 1000 lira ile 1100 lira arasındaki emekli maaşlarını 1100'e tamamlamak, 1100'ün üzerindekileri de yıllık 1200 liralık ek seyyanen artıştan istifade ettirmek istiyoruz” dedi