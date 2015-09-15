O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Emeklinin en düşük maaşı 1100 lira olacak!

EMEKLİNİN EN DÜŞÜK MAAŞI 1100 LİRA OLACAK!

Başbakan Yardımcısı Yılmaz, emekli maaş zammı konusunda çalıştıklarını, en düşük maaşların 1100'e tamamlanacağını açıkladı...

Tarih : 15 Eylül 2015, 09:43
Puan Ver : Emeklinin En Düşük Maaşı 1100 Lira Olacak!(6/10)3


Başbakan Yardımcısı Yılmaz, emekli maaş zammı konusunda çalıştıklarını, en düşük maaşların 1100'e tamamlanmasını, 1100'ün üzerindekilere de yıllık 1200 liralık seyyanen zam yapılmasını planladıklarını söyledi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin “Memur emeklileri, memurların toplu sözleşmelerde kazandıkları haktan yararlanıyor. Bize de aynı şartlar uygulansın” talebi yerini buldu. Hükümet, SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların maaşlarına da zam hazırlığını yürütüyor. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şimdi yeni yaklaşımımız ile 1000 lira ile 1100 lira arasındaki emekli maaşlarını 1100'e tamamlamak, 1100'ün üzerindekileri de yıllık 1200 liralık ek seyyanen artıştan istifade ettirmek istiyoruz” dedi








Etiketler: Emeklinin  En  Düşük  Maaşı  1100  Lira  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER