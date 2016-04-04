

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de tasarruf oranlarını artırmak için Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım uygulamasına dönük mevzuat çalışmalarını başlattıklarını ve taslağı en kısa zamanda Meclis'e sunmayı planladıklarını bildirdi.







BES'te otomatik katılım haberinin ardından sigorta şirketlerinin hisseleri güne yükselişle başladı. Anadolu Hayat hisseleri yüzde 1,1 Avıvasa hisseleri ise yüzde 3,3 yükselişte.







Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'in, bireylerin gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri için sosyal güvenlik sistemlerince sunulan emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistem olduğunu belirtti.







BES'in, vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artırılması hedefindeki en önemli araçlardan biri olduğuna işaret eden Şimşek, aynı zamanda, bireysel emeklilik sisteminin önemli bir tasarruf aracı olarak da öne çıktığını söyledi.







Türkiye'nin şiddetle ihtiyaç duyduğu yurt içi tasarrufların artırılması noktasında sistemin gelişmesine ve yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, BES'in kapsayıcılığının artırılmasına yönelik çalışmalarına 2013 yılından başlayarak hız verdiklerini anlattı.







Yurt içi tasarruf oranlarını artırmak için BES'te oto katılım uygulamasına ilişkin mevzuat çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Şimşek, taslağı en kısa zamanda Meclis'e sunmayı planladıklarını söyledi.