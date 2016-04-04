O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

emeklilikte yeni dönem başlıyor !

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR !

BES`te yeni dönem başlıyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yurt içi tasarruf oranlarını artırmak için BES`te otomatik katılım uygulamasına dair mevzuat çalışmalarını başlattık. Taslağı kısa sürede Meclis`e sunmayı planlıyoruz" dedi.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:12
Puan Ver : Emeklilikte Yeni Dönem Başlıyor !(10/10)11


Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de tasarruf oranlarını artırmak için Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım uygulamasına dönük mevzuat çalışmalarını başlattıklarını ve taslağı en kısa zamanda Meclis'e sunmayı planladıklarını bildirdi.



BES'te otomatik katılım haberinin ardından sigorta şirketlerinin hisseleri güne yükselişle başladı. Anadolu Hayat hisseleri yüzde 1,1 Avıvasa hisseleri ise yüzde 3,3 yükselişte.



Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'in, bireylerin gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri için sosyal güvenlik sistemlerince sunulan emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistem olduğunu belirtti.



BES'in, vatandaşların emeklilik dönemindeki refahının artırılması hedefindeki en önemli araçlardan biri olduğuna işaret eden Şimşek, aynı zamanda, bireysel emeklilik sisteminin önemli bir tasarruf aracı olarak da öne çıktığını söyledi.



Türkiye'nin şiddetle ihtiyaç duyduğu yurt içi tasarrufların artırılması noktasında sistemin gelişmesine ve yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, BES'in kapsayıcılığının artırılmasına yönelik çalışmalarına 2013 yılından başlayarak hız verdiklerini anlattı.



Yurt içi tasarruf oranlarını artırmak için BES'te oto katılım uygulamasına ilişkin mevzuat çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Şimşek, taslağı en kısa zamanda Meclis'e sunmayı planladıklarını söyledi.








Etiketler: Emeklilikte  Yeni  Dönem  Başlıyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER