Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikle yaşa takılanlara ilişkin, "Yaş ile ilgili bir düzenleme kurumun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyecek ve hazine transferlerinin artmasına sebep olacaktır" dedi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesinde emeklilikle yaşa takılanlar için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.







Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı, "Emeklilik sistemlerinde finansal sürdürülebilirliğin temel sigortacılık ilkeleri içinde devam edebilmesinde yaş en önemli parametrelerden biridir. Dolayısıyla, yaş ile ilgili bir düzenleme kurumun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyecek ve hazine transferlerinin artmasına sebep olacaktır. Bu kapsamda kurumun temel amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir" dedi.







kaynak:ahaber