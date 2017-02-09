

Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.







Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilecek rakamların açıklanmasıyla netleşen süreç, 1 Şubat'ta SGK ile Ziraat Bankası arasında ilk protokolün imzalanmasıyla somut nitelik kazanmıştı.







Emeklilerin yaklaşık yüzde 39,2'sinin aylık aldığı Ziraat Bankası ile başlayan protokol sürecine, sırasıyla İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da dahil olmasıyla emeklilerin yüzde 50'si promosyon kapsamına girmiş oldu.







Bu bankaların ardından SGK'nın kapısını çalan Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, QNB Finansbank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası ile Burgan Bank da emekliye promosyon vermek taahhütüyle protokol imzaladı.







İmzalanan protokollerle yaklaşık 11,5 milyon emeklinin yüzde 80'i aylık aldıkları bankaların sürece dahil olmasıyla promosyon kapsamına girmiş oldu.







kaynak:ahaber