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emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler promosyon ve ikramiyelerine kavuşuyor, sırada zam var. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.

Tarih : 20 Mart 2017, 10:36
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 Emekliler promosyon ve ikramiyelerine kavuşuyor, sırada zam var. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.



 



kaynak:akşam








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