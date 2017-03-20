EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekliler promosyon ve ikramiyelerine kavuşuyor, sırada zam var. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.
Emekliler promosyon ve ikramiyelerine kavuşuyor, sırada zam var. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.
kaynak:akşam
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