Emekliler promosyon ve ikramiyelerine kavuşuyor, sırada zam var. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.