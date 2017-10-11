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Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak

EMEKLİLERİN OCAK ZAMMI 212 LİRAYI BULACAK

Enflasyon rakamları ortaya çıktıkça emeklinin zammı da hesaplanıyor. Açıklanan rakamlara göre, emeklilerin ocak ayında alacakları zam miktarı 212 liraya kadar çıkabilecek.

Tarih : 11 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak(10/10)6

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.

UZMANLAR YÜZDE 3 YA DA 3,5 SEVİYESİNDE ZAM BEKLİYOR

Temmuz- Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da 3.5 seviyesinde olacağını belirtiyor.

OCAK AYINDA YAPACAK

Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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