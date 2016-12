SGK, Kurban Bayramı'ndan dolayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının daha önce ödeneceğini açıkladı.







Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nın 24-27 Eylül tarihlerine rastlaması nedeniyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının daha önce ödeneceğini açıkladı.







SGK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Kurumumuz tarafından emekli aylıkları 4/a (SSK) emeklilerine her ayın 17 ila 26'sında, 4/b (Bağ-Kur) emeklilerine her ayın 25 ila 28'inde ve 4/c (Emekli Sandığı) emeklilerine ise her ayın 1 ila 5'i arasında ödenmektedir. Ancak, Kurban Bayramının 24-27 Eylül 2015 tarihlerine rastlaması nedeniyle; 4/a (SSK işçi ve SSK tarım) emeklisinin aylıkları;







Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Eylül 2015'de,







Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar 18 Eylül 2015'de tahsis numarasının son rakamı 7 olanlarla birlikte,







Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 4 olanlar 21 Eylül 2015'de tahsis numarasının son rakamı 1 olanlarla birlikte,







Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar 22 Eylül 2015'de tahsis numarasının son rakamı 8 olanlarla birlikte,







Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise, 23 Eylül 2015'de tahsis numarasının son rakamı 6 olanlarla birlikte,







4/b (Bağ-Kur esnaf ve Bağ-Kur tarım) emeklisinin aylıkları 22 Eylül 2015'de







4/c (Emekli Sandığı) emeklisinin aylıkları, ödeme günü 1, 2 ve 3 Ekim 2015'de olanlar 21 Eylül 2015'de, ödeme günü 4 ve 5 Ekim 2015'de olanların ise, 22 Eylül 2015'de, ödenecektir".