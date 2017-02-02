

TÜED'den yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Avcı'nın 2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için bir süre önce Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğu anımsatıldı.



Kamu Denetçiliği Kurumunun başvuruyu haklı bulması üzerine Avcı'nın Ankara İş Mahkemesinde dava açtığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"İş Mahkemesi davayı reddetti. Üyemiz Avcı adına derneğimizin Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu Yargıtaya başvurdu. Yargıtayın İş Mahkemesinin kararını onaması üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı."



Açıklamada, talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiği vurgulanarak, şunları kaydedildi:



"2000 öncesi intibakın yürürlük maddesi iptal olduğunda 2000 sonrası emekliler de bu haktan yararlanma imkanı bulacaktır. Türkiye Emekliler Derneği olarak 2000 öncesi emeklilerimizin intibak hakkını kesintisiz bir mücadele sürdürerek almıştık. Görüldüğü gibi 2000 sonrası emeklilerimiz için de bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz.



Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, yaşanan bu haksızlığı kısa sürede sonlandıracak bir karar verir ve emeklilerimiz de 2017 yılı içerisinde intibak haklarına kavuşur."



İNTİBAK ZAMMI NEDİR?



Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.







kaynak:sabah