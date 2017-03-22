

SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı, 18 Ocak'ta yapılan değişiklik ile 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetleri karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesinin önünün açıldığı anımsatıldı.







Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak'tan önce ve bu tarihten 17 Mart 2017'ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların incelendiği belirtilen açıklamada, 30 yıl üzeri hizmetleri için yapılan ikramiye ödemelerinin, emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildiği bildirildi.







kaynak:sabah