Karabük'ün siyaset büyüğü Mehmet Ali Şahin tarafından hayata geçirilen, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut tarafından da iki senedir projesi takip edilen Belen Köyü Mahallesinde yapılmasına karar verilen bin 144 konutluk TOKİ Emekli Konutlarının ihalesi gerçekleştirildi.

BİN 144 KONUT YAPILACAK

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi gerçekleştirilen Karabük'ün Belen Mahallesi'nde inşa edilecek bin 144 konutluk projede kapsamında ayrıca ticaret merkezi, sosyal tesis, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Yükseklikleri zemin artı 4 olan konutların 833 adeti 2+1, 311 adedi ise 3+1 planında inşa edilecek. Eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede; zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, bina köşelerinde taş görünümlü fugalı kaplamalar, cumba görünümü veren çıkmalar, payandalar, söveler, dekoratif pencereler ve geniş balkonlar kullanıldı.

"EN YAKIN ZAMANDA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK"

Projeyle yerleşim alanı, dükkanları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanlarıyla nitelikli sosyal çevre imkânı ile adeta yeni bir mahalle inşa edilecek.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut "Bu zamana kadar ev sahibi olamamış emeklilerimiz Belen Mahallesinde yapılacak olan TOKİ konutları projesiyle uygun ücretle ve düşük geri ödeme imkanı ile ev sahibi olabilecekler. Emeklilerimizi ev sahibi yapalım fikrini ilk ortaya atan devlet büyüğümüz Mehmet Ali Şahin bey'den Allah razı olsun. İki senedir de onun gözetimi dahilinde projeyi takip ettik ve sonunda ihaleye çıkartıldı. Önümüzdeki aylarda inşaatın startı da verilecek. En yakın zamanda ilk etabın kura çekimini de yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada