Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

emeklilere müjde! zam farkı artıyor

EMEKLİLERE MÜJDE! ZAM FARKI ARTIYOR

Memur emeklilerinin zam oranı enflasyon verileriyle şekilleniyor. Emeklilere yüzde 4 artışa ilaveten yüzde 1.34 fark verilecek.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:15
Puan Ver : Emeklilere Müjde! Zam Farkı Artıyor(9/10)9


11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı, gelen enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyonun yüzde 4.34 çıkmasıyla, zam tahminleri yükseldi. memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak. Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı.



Şu anda oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Yani memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.34 enflasyon farkı çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zam oranı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek. İlk 6 ayda enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı da o kadar olacak. Bunun 3 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.34 çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine göre bu oran artacak ya da azalacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emeklilere  Müjde  Zam  Farkı  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER