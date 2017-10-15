EMEKLİLERE MÜJDE! FAİZSİZ KREDİ İMKANI GELİYOR
Emeklilere SGK tarafından 3 maaş avans çalışmasının yanında, 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi de gündeme geldi.
Emeklilerin para sıkıntısını giderecek çalışmalar devam ediyor. Buna göre emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle ödeyebilecek. Henüz masada olan ve çalışmaları devam eden proje netleştiğinde kamuoyuna açıklama yapılacak. Bazı bankalar kendilerinden maaş alan emeklilere ücretlerinin 10 katı kadar kredi veriyor. Ancak bu kedilerde faiz uygulandığı için geri ödemelerde emekliler zorlanıyor. Yeni sistem gelirse kamu bankaları emeklilerden faiz almayacak.
36 AYA KADAR TAKSİT
Maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK onlara 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek. Bunun için herhangi bir faiz ya da vade farkı alınmayacak. Üzerinde çalışılan ikinci konu ise emeklilerin maaş aldıkları bankalardan gelecek kredilerle ilgili. Bunun için bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Buna göre emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Emekliler krediyi isterlerse daha az kullanabilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde kesilecek. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak.
Kaynak: haberinburada
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