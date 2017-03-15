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Emeklilere Müjde! 500 Tl'ye Çıktı
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emeklilere müjde! 500 tl'ye çıktı

EMEKLİLERE MÜJDE! 500 TL'YE ÇIKTI

Emeklilere promosyon ödemesinde bankalar arasında yarış başladı. Özel bir banka emeklilere 500 TL ödemeyi taahhüt etti

Tarih : 15 Mart 2017, 09:52
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11.5 milyon emekli için promosyon döneminin başlamasının ardından, bir müjde de ödenecek tutarlar için geldi. 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenen taban tutarlar, rekabetle artışa geçti. İlk artış, özel bir bankadan geldi. Banka, maaşını transfer eden emeklilere 500 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini, ayrıca özel avantajlar sunacağını duyurdu.



Ödemeden yararlanmak için de Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 yıl için maaşını bankadan almayı taahhüt etmeleri yeterli olacak.



Böylece banka, maaşı bin liraya kadar olanlara 30 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 40 lira, 2 bin liranın üzerinde olanlara 50 lira daha fazla promosyon ödemesi yapacak.



 



kaynak:milliyet








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