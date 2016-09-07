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EMEKLİLERE GÜZEL HABER! MAAŞLAR YARIN HESAPTA...


EMEKLİLERE GÜZEL HABER! MAAŞLAR YARIN HESAPTA...
Tarih : 07 Eylül 2016, 10:56
Puan Ver : Emeklilere Güzel Haber! Maaşlar Yarın Hesapta...(9/10)11


Sosyal Güvenlik Kurumu sayıları 9 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerine başlıyor.



14 MİLYONA ÖDEME YAPILDI



SGK'nın konuyla ilgili yaptığı duyuruya göre; SSK ve Bağ-Kur'dan emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların Eylül dönemi gelir/aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 ve 1 olanlarda 8 Eylül'de; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlarda 9 Eylül'de yapılacak. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, normalde maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. Maaş ödemelerinin erkene çekilmesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bayrama maaşı cepte girecek. Memurlara da maaş günleri olan 15 Eylül'ün Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelmesi nedeniyle, erken ödeme yapılacak. Memur emeklileri ise maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında almıştı. Böylece yaklaşık 14 milyon emekli ve memura bayram öncesi maaş ödemeleri yapılmış oldu.








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