

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin de farkı netleşmeye başladı. Verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 3.65 çıktı. Kesin rakam için sadece 1 veri kaldı.







OCAK'TA BELLİ OLACAK







8.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyon zammı alıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, 2015'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Bunun 5 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 3.65 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 3.65 olarak görünüyor. Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranı azalacak ya da artacak.







EKSTRA 100 TL'DE VAR







Eğer Aralık enflasyonu sabit kalırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 3.65 artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu zamma ek olarak ekstra bir artıştan daha yararlanacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 100 lira artırılacak. Bu artış, yasa çıkarılır çıkarılmaz emekli maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 3'ün üzerindeki oranı fark olarak alacak.