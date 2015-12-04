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emeklilere 'enflasyon zammı' müjdesi

EMEKLİLERE 'ENFLASYON ZAMMI' MÜJDESİ

Takvim'de yer alan habere göre yaklaşık 10.9 milyon emeklinin Ocak zammı yaklaşıyor.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:26
Puan Ver : Emeklilere 'enflasyon Zammı' Müjdesi(6/10)7


Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin de farkı netleşmeye başladı. Verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 3.65 çıktı. Kesin rakam için sadece 1 veri kaldı.



OCAK'TA BELLİ OLACAK



8.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, her yıl Ocak ve Temmuz'da enflasyon zammı alıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, 2015'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Bunun 5 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 3.65 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 3.65 olarak görünüyor. Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranı azalacak ya da artacak.



EKSTRA 100 TL'DE VAR



Eğer Aralık enflasyonu sabit kalırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 3.65 artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu zamma ek olarak ekstra bir artıştan daha yararlanacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 100 lira artırılacak. Bu artış, yasa çıkarılır çıkarılmaz emekli maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 3'ün üzerindeki oranı fark olarak alacak.








Etiketler: Emeklilere    Enflasyon  Zammı    Müjdesi    haber

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