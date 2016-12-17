

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu







30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmının 3 ay içerisinde verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.







kaynak:ahaber