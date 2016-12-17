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emeklilere ek ikramiye müjdesi! meclis'e sunuldu

EMEKLİLERE EK İKRAMİYE MÜJDESİ! MECLİS'E SUNULDU

Emeklilerin merakla beklediği ek hizmet ikramiye ödemesinin de içinde yar aldığı kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:08
Puan Ver : Emeklilere Ek İkramiye Müjdesi! Meclis'e Sunuldu(8/10)10


30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu



30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmının 3 ay içerisinde verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.



 



kaynak:ahaber








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