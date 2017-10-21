EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE ÖDENECEK MİKTAR 25,5 MİLYAR LİRA ARTTI
2018 bütçesinde emeklilere, dul ve yetimlere ödenecek miktar 25,5 milyar lira artırıldı. Kamu çalışanlarına ayrılan payda ise 24,1 milyar liralık artış yapıldı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladığı 2018 bütçesinde emekli ve memurlar için önemli detaylar bulunuyor. Son 15 yıllık rakamlara bakıldığında emekliler ve kamu çalışanları için bütçeden ayrılan miktar ve zamların en yüksek noktalara ulaştığı görülüyor. Emeklilerin 2002'de Sosyal Güvenlik bütçesinden aldıkları pay yüzde 59.6 iken 2018'de bu rakam yüzde 67.9'a yükseldi. Kamu çalışanlarının 2002'de bütçeden aldıkları pay 18.4 iken rakam 2018'de yüzde 28 oldu.
ZAMLAR BÜTÇEDE
Emekliler açısından baktığımızda maaş miktarı 2017 için 208.6 milyar lira olan bu rakam 2018 yılında 235.1 milyar liraya ulaşıyor. Böylece emekli maaşlarına 25.5 milyar liralık ek yapılmış oldu. Bu rakam emeklileri, ocak ve temmuz aylarında yapılacak zamlar ile her yıl sisteme katılan binlerce yeni emekli için kullanılacak. Emekli Sandığı emeklileri 2018'de yüzde 4+ 3.5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur ve emeklilerinin zam oranları enflasyonun altında kalırsa aradaki miktar da fark olarak ödenecek. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimi SGK'dan maaş alıyor.
KAMU ÇALIŞANINA YENİ GELİR
Kamu çalışanlarının maaşlarından ve mali haklarından oluşan personel giderlerine baktığımızda ise 2017-2018 yılları arasında 24.1 milyar liralık bir fark olduğu ortaya çıkıyor. Personel giderleri 2017 yılında 189.8 milyar lira iken, bu rakam 2018'de 213.9 milyar liraya yükseltiliyor. Hem yeni memurların maaşları hem de mevcut memurların ocak-temmuz zamları bu rakamın içinde yer alıyor. Ayrıca kamu işçilerinin toplu sözleşme zamları da bütçede yer bulmuş oluyor. Kamu da tüm statüler toplandığında 3 milyon 341 bin çalışan bulunuyor. (Faruk Erdem/Sabah)
Kaynak: haberinburada
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