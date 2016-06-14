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emeklilere bayram müjdesi!

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ!

Emeklilere promosyon pazarlığında bankalar "600', SGK ‘900 lira" diyor. Taraflar yeniden masaya oturacak. Bayrama kadar anlaşmanın sağlanması planlanıyor...

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:18
Puan Ver : Emeklilere Bayram Müjdesi!(6.7/10)6


Emeklilere promosyonda son viraja girildi. 11 milyona yakın emekliye banka promosyonu ödenmesi için pazarlıklar sürüyor. Edinilen bilgiye göre; bankalar, "3 yıl için 600 lira civarında ödeme yapabiliriz" diyor.



Ancak bu teklifi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kabul etmiyor. SGK'nın bu rakamın 900 liraya çıkarılmasını istediği belirtiliyor. Bu nedenle görüşmelerin sonuçlandırılmadığı, önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacağı ifade ediliyor. Yeni görüşmede bankaların teklifini yükseltmesi, anlaşmanın da Ramazan Bayramı'na kadar yapılması bekleniyor.



Anlaşmanın sağlanmasının ardından, SGK bankalar ile protokol imzalayacak ve emekliler için promosyon dönemi başlayacak.








Etiketler: Emeklilere  Bayram  Müjdesi    haber

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