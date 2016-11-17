EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU AÇIKLAMASI
TBMM Genel Kurulu'nda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Emeklililere banka promosyonu ile ilgili konu çalışılıyor, henüz bitmedi. İnşallah en yakın zamanda bu çalışmaların tamamlanıp, emeklilerimizin bu promosyonu almalarını ben de gönülden arzuluyorum.' dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.
Birinci bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, "Emeklilerimiz bizim her şeyimiz. Allah herkese sağlıklı emeklilik nasip etsin." diye konuştu.
Ağbal, banka promosyonları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüğünü, bunlara ilave söyleyecek bir bilgisinin bulunmadığını bildirdi.
kaynak:sonhaber
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