

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, emeklilere promosyon ödenmesine ilişkin bankalarla görüştüklerini söyledi. İlk protokolün Denizbank ile imzalandığını anlatan Soylu, diğer bankalarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Takvim'de yer alan habere göre bankalarla yapılacak anlaşma, emeklilere 13'üncü maaşı getirecek.







BAKAN AÇIKLADI







Bir soru önergesini yanıtlayan Bakan Soylu, emekli ve hak sahiplerinin mevcut hakları korunarak, bankalar ile emekli ve hak sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda işbirliği protokollerinin imzalandığını kaydetti. Soylu, emeklilere bankaların promosyon ödemesi yapması hususunda bazı dönemlerde yazılı ve görsel basında haberler yer alması üzerine sosyal sorumluluğun gereği olarak, muhtelif tarihlerde kamu ve özel bankaların üst yöneticileri ile yapılan toplantılarda emeklilere promosyon ödenmesinin talep edildiğini belirtti. Bakan Soylu, protokol hükümlerine göre, emekli, dul ve yetimlere ilk bağlanan gelir/aylıklar ile emekli ikramiyelerinin DenizBank şubelerinden ödenmesi ve gelir/aylıklarını bankadan almaya devam edecek emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesinin öngörüldüğünü söyleyerek, promosyon ödemesine ilişkin olarak diğer bankalarla görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.







900 LİRA BEKLENTİSİ







Bankalar, maaş ödemesini yaptıkları kamu personeli için anlaşılan dönem için (1-3 yıl) brüt maaşın yüzde 60'ını ödüyor. Emekliler de memurlar kadar promosyon almak istiyor. Buna göre bin 500 lira maaşı olan bir emekliye ödenecek promosyon miktarı 900 lira olacak.







120 MİLYAR LİRALIK PASTA







Yaklaşık, 11 milyon emeklinin maaşları hem kamu hem de özel bankalar tarafından ödeniyor. Yıllık 120 milyar lirayı geçen bu pasta için bankalar büyük bir yarış içinde. Çeşitli kampanyalar düzenleyen bankaların bazısı nakit para bazısı ise çeyrek altın veriyor. Böylece emeklilerin maaşlarını kendilerinden almasını istiyor. SGK iyi bir pazarlıkla bu yarışı, bir promosyon ödemesine çevirebilir.