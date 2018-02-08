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Emekliler Müjde! Ek Ödemeler Artıyor
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Emekliler müjde! Ek ödemeler artıyor

EMEKLİLER MÜJDE! EK ÖDEMELER ARTIYOR

Emekliye her ay maaşın yüzde 5'i oranında ek ödeme verilirken Türkiye Emekliler Derneğinden "Temel gıda maddeleri için yüzde 8 KDV veriliyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı" çağrısı geldi.

Tarih : 08 Şubat 2018, 11:30
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Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor.

"MAAŞA GÖRE OLSUN"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli" diyerek çağrıda bulundu. Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin aylık gelirinde artış olacak. Emekliler, maaş zamlarının dışında yeni bir artış almış olacak. Örneğin; halen 2 bin lira maaşı olan emekli aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 yapılırsa 160 liraya çıkacak.

NASIL UYGULANIYOR?

- Halen maaşı bin 18 lira 2 kuruş ve altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

- Maaşı bin 500 lira olan emekli aylık 60 lira (1.500 TL x %4 = 60 TL) ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor.

- Ek ödeme yüzde 8 olursa. Bin 500 lira maaşı olan emeklinin ek ödemesi 120 liraya (1.500 TL x %8 = 120 TL) çıkacak.

- Bu durumda bu emeklinin eline bin 560 lira yerine bin 620 lira geçmeye başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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