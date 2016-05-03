

Hükümet, kirada oturan emeklileri ev sahibi yapmak için düğmeye bastı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bunun için seferber oldu. İdare, hedefini de yılda 15 bin emekliyi ev sahibi yapmak olarak belirledi. TOKİ, projelerinde emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. Ayrıca 'emeklilere özel' konut projeleri de geliştiriyor. İdare, büyükşehirlerdeki emeklileri ise 350 liradan, diğer illerde ise 250 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapıyor.







500 BİN YENİ KONUT







TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, "İlk etapta 17 ilde 4 bin 340 konut için ön talep toplayıp, kura çekimlerini yaptık. Yoğun talep nedeniyle kampanyada yeni konutlar satışa koyduk. 14-31 Mart arasında 18 ildeki 3 bin 341 konut için emeklilerin ön taleplerini toplayıp, kura ile hak sahiplerini belirlemeye başladık" dedi. Hedeflerinde 500 bin sosyal konut daha olduğunu belirten Turan, "2023 hedefimiz 1 milyon 200 bin sosyal konut üretmektir. 2016 hedefimiz ise 60 bin konuttur" dedi.