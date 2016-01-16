

11 milyona yakın emekli ve dul yetim maaşı alanlar bu ay hesaplarında zamları görecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaya başlayacak. Bu ay yapılacak zamlar tek bir kalemden oluşmadığı için de detaylı bir hesap gerekiyor. Çünkü hem işçi ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri çift zam alacaklar. Hatta kendi işini yapmaya devam eden Bağ- Kur emeklileri için sosyal güvenlik destek priminin kesilmesinden ötürü yüzde 10'luk bir ek artış da gündeme gelecek. Bu konudaki yasal düzenleme dün Meclis'te komisyondan da geçti. O yüzden sizin için bu ay alacağınız maaşlarınızı tek tek hesapladık. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öncelikle temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon maaşlara eklenecek. Bu oran da yüzde 3.86 çıktı. Bulunan rakama ise 100 lira seyyanen zam ilave edilecek. Emekliler için ayrıca yüzde 4 (Düşük maaşlar için yüzde 5'de uygulanıyor) vergi iadesi de bulunuyor. Bunda da zamlar sonrası artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuza kadar oluşan enflasyonu da zam olarak alacak.



YÜZDE 4 VERGİ İADESİ



Memur emeklileri için ise yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı maaşlarına eklenecek. Ayrıca yüzde 4'lük vergi iadesi de verilecek. Memur emeklileri temmuzda ayrıca yüzde 5 daha zam alacak.



DUL-YETİME HİSSESİ KADAR ARTIŞ VAR



Emeklilerden vefat edenlerin eş ve çocukları da zamlardan yararlanacak. Fakat buradaki hesap onların maaştan aldıkları hisse oranına göre düzenlenecek. Ölen eşten dolayı alınan maaşlar hisselere bölünüyor. Örneğin vefat eden emeklinin eşi sağ ise ve 2 çocuğu varsa, maaşın yüzde 50'si eşe, yüzde 25'i bir çocuğa, yüzde 25'i de diğer çocuğa veriliyor. Bu emeklinin maaşı bin 600 lira ise, eş 800 lira, çocuklar da 400'er lira alıyor. Vefat eden emeklinin maaşı gibi yapılan zamlar da hisseler oranında maaşa ekleniyor. Buna göre; ocak maaşına yüzde 3.86 enflasyon farkı ve 100 liralık seyyanen zammı eklenecek. Örneğin; bir eş ve 2 çocuğun olduğu bir dosyada 100 lira zamdan eş 50 lira, çocuklar ise 25'er lira alacak. Toplam zam 100 lira olacak. Bu eş 800 lira, çocuklar da 400'er lira alıyorsa, artışlarla yeni maaş eş için 880,88TL'ye, çocuklar için de 440,44 TL'ye ulaşacak.



MEMURA DERECE ZAMMI



Hükümetin seçim öncesi vaat ettiği derece yükselmesi gerçekleşiyor. Buna göre daha önce derece almamış ve 15 Ocak 2016 itibarıyla görevde olan memurlara bir derece veriliyor. Derece yükselmesi memurlar için maaş ve emekli ikramiyesinde artış anlamına geliyor. Hesaplamalara göre, görev ve kademelere göre memur maaşında 300 lirayı bulan artışlar görülecek. Tabi bu memurlar emekli olduklarında ikramiyeleri de bu maaşlar ve dereceler üzerinden hesaplanacak. Polis ve astsubaylara yapılan gösterge artışları da benzer etkiler yapacak. 1 derece artışından kaynaklanan zamlar şubatta hesaplara yatacak. Yukarıdaki tabloda derece artışıyla ilgili bazı mesleklerdeki yaklaşık yükseliş miktarlarını bulabilirsiniz. Maaşlarda görev yeri, döner sermaye ödemeleri gibi bazı farklılar olabilir.