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emekliler bankaların gözdesi

EMEKLİLER BANKALARIN GÖZDESİ

Yaklaşık 10.4 milyon emekliye maaş olarak ödenen 10 milyar liralık pastadan pay almak için çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar maaşını taşıyan emeklilere 300 TL'ye varan promosyondan çeyrek altına kadar pek çok öneride bulunuyor.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:10
Puan Ver : Emekliler Bankaların Gözdesi(10/10)12


30 Haziran Dünya Emekliler Günü öncesinde bankaların 10.4 milyon emekli için yarışı kızıştı. Özel bankalar emeklilere her ay maaş olarak ödenen toplam 10 milyar liralık pastadan pay almak için çeşitli kampanyalar düzenledi. Bazı bankalar maaşını kendi şubelerine taşıyan emeklilere 300 TL'ye varan promosyon veriyor. Bazıları iki çeyrek altın öneriyor. Pek çok banka emeklilerden EFT, üyelik, hesap işletim ücreti almıyor.



SEYYANEN ZAM YOLDA



Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam, temmuz ayında yürürlüğe giriyor. Emekli maaşlarına önce temmuz ayında enflasyon farkı zammı yapılacak. Ardından da maaşı 1000 liranın altında olanlara seyyanen zam gündeme gelecek. Bu zamlarla haziran ayında 795 lira alan işçi emeklisinin maaşı temmuz ayında 938 liraya, 835 lira alan en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 979 liraya ve 617 lira alan Tarım Bağ- Kur'lusunun maaşı da 750 liraya yükselecek.








Etiketler: Emekliler  Bankaların  Gözdesi    haber

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