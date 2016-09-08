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EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN MAAŞ GÜNÜ


EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN MAAŞ GÜNÜ
Tarih : 08 Eylül 2016, 09:25
Puan Ver : Emekli Ve Memurlar İçin Maaş Günü(10/10)7


9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, normalde maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. Maaş ödemelerinin erkene çekilmesiyle, SSk ve Bağ-Kur emeklileri bayrama maaşı cepte girecek. Ancak kim ne zaman alacağını kestiremiyordu.



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, tahsis numarasının son rakamı; 9, 7, 5, 3 ve 1 olanların 8 Eylül 2016 tarihinde; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanların 9 Eylül 2016 tarihinde; daha önce her ayın 8-14'ü tarihleri arasında ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ise 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında ödeneceği bildirildi.








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