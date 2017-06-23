Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Ara Karar Açıklandı
Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
Bayram İkramlarında Fazla Israr Sağlığa Zararlı!
Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!
Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları
İşte Adı Efsane'nin Yeni Kadrosu
Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler
Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Valilik Açıkladı! Büyük Operasyon Başlıyor...
Galatasaray, Tolgay Arslan'ı Böyle Elinden Kaçırmış!
Destici'den Yunanistan'a 'ayasofya Camii' Tepkisi
Kurtlar Vadisi Vatan Geliyor!
Meriç Nehri'nde 50 Kiloluk Yayın İle Selfi Yarışı
Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Meyve Yemek İçin En Uygun Zaman…
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Akımı Telefonu
Bitlis'teki Terör Operasyonu
Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

emekli ve memura fark geliyor

EMEKLİ VE MEMURA FARK GELİYOR

Memur emeklilerine ve memurlara Temmuz'da fark verileceği belirlendi. Haziran enflasyonuna göre bu fark artacak ya da azalacak

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Emekli Ve Memura Fark Geliyor(9/10)6


Temmuz ayında memur emeklilerine ve memurlara fark geliyor. Maliye Bakan Naci Ağbal, "Biz memurlarımıza, kamu çalışanlarımıza son 15 yılda refahlarını artıracak bir politika izledik, hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik. 2017 yılında da aynı şekilde memur ve kamu çalışanlarımıza Ocak ayında zam yaptık. Temmuz'un başında enflasyon açıklanacak. Böyle bir yük olursa, bu yükü karşılayacağız" dedi.



Toplu sözleşmede; memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4 olacağı karara bağlanmış, ayrıca ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı verileceği yer almıştı. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıkınca, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.18 fark oluştu.



Haziran enflasyonuna göre bu fark artacak ya da azalacak.



ENFLASYON FARKI YANSITILACAK



Enflasyon aynı kalsa bile maaşlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.18 enflasyon farkı yansıtılacak. Beklenti anketlerine göre, Haziran enflasyonunun yüzde 0.30 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse de maaşlara yüzde 3.48 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam yansıtılacak.



Enflasyon zammının oranı, 3 Temmuz'da belli olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emekli  Ve  Memura  Fark  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER