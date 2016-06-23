

Memur ve emekliler Ramazan Bayramı'nda maaşlarını zamlı alacak. Kamu çalışan ve emeklilerinin maaşı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 5 artacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için haziranda enflasyon eksi gelmezse şimdiden yüzde 3'ün üzerinde zam cepte.







Memur, memur emeklisi ve işçi emeklileri temmuz ayında zamlı maaş alacak. Kamu çalışan ve emeklileri 1 Temmuz'dan itibaren maaşlarını yüzde 5 zamlı olarak alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de haziran ayı enflasyon rakamlarına göre fark alacak.







Türkiye Emekliler Derneği'nin hesaplamalarına bağlı yılın ilk beş aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 3.14'lik bir zam söz konusu. 9.5 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisi, haziran ayı enflasyonu eksi gelmediği takdirde maaşını yüzde 3.14 ve üzerinde zamlı olarak alacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaklaşık 5 milyon kamu çalışan ve emeklisinin temmuz ayında toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zammı alacağını belirterek “1 Temmuz 2016 itibariyle maaşlara yüzde 5'lik artış yansıtılmış olacak. 15 Temmuz'da maaşlar ödeneceği için aradaki 15 günlük fark maaşlara ilave olarak yansıtılacak” dedi.