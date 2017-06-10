Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

emekli ve memura 4 zam geliyor!

EMEKLİ VE MEMURA 4 ZAM GELİYOR!

Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019'da alacakları 4 zam ağustosta belirleniyor. 2007'de 781 lira olan en düşük memur maaşı bu yıl enflasyon hariç 2.700 liraya çıkacak. En düşük emekli memur maaşı ise temmuzda fark hariç 1.725 lira olacak.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:03
Puan Ver : Emekli Ve Memura 4 Zam Geliyor!(5/10)6


Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak olan memur ve memur emeklilerinin gözü şimdiden ağustos ayına çevrildi. Ağustosta yapılacak dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinde sadece 2 yıllık zamlar değil sosyal ve özlük haklar ile kadro konuları da masaya gelecek. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre memurlar ve memur emeklilerinin alacakları zamlar iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor.



Konfederasyonların hükümetle yaptıkları pazarlıklar neticesinde ortaya çıkan sonuç sonraki iki yıl uygulanıyor. Buna göre ağustosta yapılacak toplu sözleşme ile memurların ve memur emeklilerinin Ocak-Temmuz 2018 ile Ocak- Temmuz 2019 aylarında alacakları zam oranları da kesinleşecek. Böylece 3 milyona yakın memur ile 2 milyondan fazla emekli memurun önümüzdeki iki yılda alacağı 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Bu zam oranları aynı zamanda enflasyon farkının da belirleyicisi olacak.



5 AYLIK FARK YÜZDE 3.18



Son 10 yıllık zam oranlarına baktığımızda en yüksek oranın 2016'da 6+5 ile verildiği görülüyor. Son 10 yılda en çok görülen zam oranı ise yüzde 4+4. Bu arada özellikle bu yıl yüzde 3+4 zammın üzerine yine yüzde 4'e yakın enflasyon farkının ödenmesi de kesinleşmiş gibi. 2017'de bu fark haricinde en düşük memur maaşı da 2 bin 877 liraya kadar çıkacak. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Bu oranlardan çalışan memurlarla birlikte emekli memurlar da yararlanacak. 2007'de 726 lira olan en düşük emekli memur maaşı Temmuz 2017'de 1.725 lirayı bulacak. Bu rakama enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık fark yüzde 3.18 olmuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emekli  Ve  Memura  4  Zam  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER