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EMEKLİ TUĞAMİRAL ERTÜRK'TEN KORKUNÇ İDDİA!


EMEKLİ TUĞAMİRAL ERTÜRK'TEN KORKUNÇ İDDİA!
Tarih : 21 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Korkunç İddia!(9/10)9


Türker Ertürk, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Ertürk, askerlerin zehirlenme olayları için FETÖ'nün kaos yaratma taktiği dedi.



Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Gıda zehirlenmesi yapmak FETÖ'nün eski taktiğidir, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların birliklerine karşı! Gıda zehirlenmesi saldırılarının arkasında FETÖ olabilir. Kaos yaratmak için. Yuvalandıkları yemek şirketleri ile" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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