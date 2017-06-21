EMEKLİ TUĞAMİRAL ERTÜRK'TEN KORKUNÇ İDDİA!
Türker Ertürk, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Ertürk, askerlerin zehirlenme olayları için FETÖ'nün kaos yaratma taktiği dedi.
Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Gıda zehirlenmesi yapmak FETÖ'nün eski taktiğidir, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların birliklerine karşı! Gıda zehirlenmesi saldırılarının arkasında FETÖ olabilir. Kaos yaratmak için. Yuvalandıkları yemek şirketleri ile" ifadelerini kullandı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar