Emekliler promosyon bekliyor ve hangi emeklilerin promosyon alacağını, emekli promosyonu şartlarını merak ediyor. İşte emekliler için 3 farklı promosyon konusunda ayrıntılar...



Emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı nasıl arttırılır, işte merak edilenler…Emeklilere promosyonda sona gelindi. Maaşı bin liraya kadar olan emeklilere 330 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 400 lira, 2 bin liranın üstündekilere ise 450 lira verilecek.



EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?



11,6 milyon emekliye promosyon için geri sayım başladı. 1 ay içinde sürecin tamamlanacağı açıklanırken; gözler çalışmanın sunulduğu Başbakan Binali Yıldırım'a çevrildi. Emeklilere maaşa göre ödeme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, maaşa göre 3 farklı promosyon tutarı belirlenecek. Emekliler maaşlarına göre belirlenen ödemeyi alacak.







kaynak:sözcü