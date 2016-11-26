EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?
Emekliler promosyon bekliyor ve hangi emeklilerin promosyon alacağını, emekli promosyonu şartlarını merak ediyor. İşte emekliler için 3 farklı promosyon konusunda ayrıntılar...
Emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı nasıl arttırılır, işte merak edilenler…Emeklilere promosyonda sona gelindi. Maaşı bin liraya kadar olan emeklilere 330 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 400 lira, 2 bin liranın üstündekilere ise 450 lira verilecek.
EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?
11,6 milyon emekliye promosyon için geri sayım başladı. 1 ay içinde sürecin tamamlanacağı açıklanırken; gözler çalışmanın sunulduğu Başbakan Binali Yıldırım'a çevrildi. Emeklilere maaşa göre ödeme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, maaşa göre 3 farklı promosyon tutarı belirlenecek. Emekliler maaşlarına göre belirlenen ödemeyi alacak.
kaynak:sözcü
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