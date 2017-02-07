

EMEKLİ PROMOSYONLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?







Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade ettiler.







Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı.



Hürriyet'in 4.2 milyon emeklinin durumunu gündeme getirmesi sonrasında SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.







kaynak:sabah