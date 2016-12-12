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emekli promosyonları müjdesi bu ya da gelecek hafta

EMEKLİ PROMOSYONLARI MÜJDESİ BU YA DA GELECEK HAFTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da yerel AS TV'nin programına katılarak soruları yanıtladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 14:33
Puan Ver : Emekli Promosyonları Müjdesi Bu Ya Da Gelecek Hafta(7/10)6


ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere ödenecek promosyonlarla ilgili çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, "Bardağın suyunu yarıdan azdan yarıdan çoğa çıkartması için sayın başbakanımıza teslim ettim. Bu hafta ya da gelecek hafta sayın başbakanımız gerekli açıklamayı, müjdeyi verir" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da yerel AS TV'nin programına katılarak soruları yanıtladı.



Asgari ücret görüşmelerini değerlendiren Bakan Müzezzinoğlu, asgari ücretle ilgili toplantının ilkini geçen hafta salı günü yapıldığını belirterek şöyle devam etti:



"İkincisi bugün yapılıyor. İşçi temsilcileriyle burada kalkınma ve çalışma bakanlığının başkanlığında Türk-İş'te yapılacak gelecek haftada TİSK'te yapılacak. Hem işçi kesiminin talepleri, gelecek hafta da işveren temsilcilerinin talepleri görüşülecek biz de hükümet olarak hakemlik rolümüzü en ideal şekilde yaparak inşallah asgari ücreti ay sonu itibarıyla netleştirmiş olacağız. Her iki tarafından da tek başına çok mutlu olduğu bir fotoğraf değil, her iki tarafından yeterince mutlu olduğu güven duyduğu ama geleceğimizin de güvenli ve huzurlu olduğu bir kararı almamız lazım. İşverenin ilk anda masaya otururken sıfır zam talebi, geçen yıl yüzde 30 yapıldı, dünya ekonomisinin gidişatı, dünya ile rekabet istihdamda oluşan daralma bütün bu parametleri masaya getirecektir. Ama çalışan kardeşlerimizin de yine haklı parametlerini de işçi temsilcileri getirecektir biz de burada hakkaniyetli bir hakem görevi üstleneceğiz. Ama arzu edileni verebilme bugün için çok mümkün görünmüyor."



 



kaynak:hürriyet








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