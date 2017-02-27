EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE TARİH NETLEŞTİ
Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için tarih açıkladı. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından, 4 ve 6 ile bitenler Nisan, 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını almaya başlayacak.
Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,
1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,
2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.
kaynak:milliyet
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