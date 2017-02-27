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emekli promosyon ödemelerinde tarih netleşti

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE TARİH NETLEŞTİ

Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için tarih açıkladı. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından, 4 ve 6 ile bitenler Nisan, 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını almaya başlayacak.

Tarih : 27 Şubat 2017, 16:34
Puan Ver : Emekli Promosyon Ödemelerinde Tarih Netleşti(7/10)9


Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;



1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,



1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,



2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,



3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.



Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.



Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacaktır.



 



kaynak:milliyet








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