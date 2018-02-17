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Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu

EMEKLİ POLİS, CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞIYLA BERABER YATMIŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Rusya'da emekli polis, kendi imkanları ile yaptığı cinsel ilişki oyuncağına sarılı halde ölü bulundu. Adamın birkaç aydır duran cesedinin mumyalanmış olduğu fark edildi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 04:20
Puan Ver : Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu(5/10)1

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ev yapımı bir cinsel ilişki oyuncağını kucaklarken ölen emekli polisin mumyalanmış kalıntıları bulundu. Apartmandan kötü kokuların geldiğini söyleyen komşuların şikayeti üzerine harekete geçen polis ilginç ölümün ortaya çıkmasını sağladı.

AYLARDIR OYUNCAĞA SARILI YATIYORDU

St. Petersburg'da 66 yaşındaki bir emekli polisin evine kapıyı kırarak giren güvenlik güçleri, ölü adamın koltukta cinsel ilişki oyuncağına sarılarak yattığını gördü. Uzmanlar bir kaç aydır ölü olduğunu tahmin ettikleri polisin bedeninin kısmen mumyalanmış olduğunu söyledi.

OYUNCAĞI KENDİ İMKANLARIYLA YAPMIŞ

Güvenlik güçleri, emekli polisin çöp konteynerlerindan topladığı eşyalarla bebeği oluşturduğunu düşünüyor. İncelemeler sonucu vücudu kumaş, halat ve eski havlularla oluşturulan seks oyuncağının darbe almadan kaldığı görülürken, adamın vücudunun bazı bölgelerinin mumyalanmış olması polisleri endişelendirdi.

"BİRKAÇ AYDIR DEDEMİ GÖRMEDİM"

Ölen emekli polisin yakınlarından tek bir kişiye ulaşabildi. O da ölen polisin torunu Valery M.'ydi. Valery M. kendisiyle iletişime geçen polislere birkaç aydır dedesini görmediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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