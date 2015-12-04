

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Selda Binboğa Kurtuluş'un gönderdiği talimat yazısında, Büyükanıt'a herhangi bir suçlamanın yöneltilmediği öğrenildi. Talimat yazısına, 27 Nisan "e-muhtırası" eklenerek Büyükanıt'ın bu kapsamda savunma yapması istendi.







Geçen hafta gönderildiği öğrenilen talimat yazısı kapsamında Büyükanıt'ın önümüzdeki hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade vermesi bekleniyor.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın internet sitesinde 27 Nisan 2007'de yayımlanan e-muhtıraya ilişkin soruşturma başlatmıştı.







Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde 2007'de "e-muhtıra"yı bizzat kaleme aldığını söylemişti.