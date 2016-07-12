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emekli olamayan sgk'dan toplu para alabilir

EMEKLİ OLAMAYAN SGK'DAN TOPLU PARA ALABİLİR

Emeklilikte yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen prim ve gün sayısına takılanlar, isterlerse ödedikleri primleri SGK'dan geri alabiliyorlar.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 11:45
Puan Ver : Emekli Olamayan Sgk'dan Toplu Para Alabilir(10/10)8


Ancak bunun için bazı şartların varlığı gerekli. Dolayısıyla bir kişi prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olsa bile yaşı doldurmamışsa emekli aylığı alamaz.



Akşam'ın haberine göre emekli olmak için gerekli yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını dolduramamış kişi isterse SGK'ya ödediği primleri geri alabilir.



Bu ödemeye yaşlılık toptan ödemesi deniliyor. Bu durumda SGK'ya dilekçe ile başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlık ve ölüm sigortası primleri iade edilir.



Prim iadesi yapılırken ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme kat sayısı ile güncellenir ve bu tutar sigortalıya ödenir.








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