

Bu kişilerin, 31 Ekim'e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak borçlarını yapılandırabilecekleri müjdesi verildi. Takvim'in haberine göre, borcunu yapılandırarak emekli olmak isteyen ancak para sıkıntısı yaşayanlara da düşük faizli kredi imkanı geldi.







SGK'dan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:







‘Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılarımız prim yapılandırma başvurularını öncelikle sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapacak, kurumdan alacakları 'prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek' yazısıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Bu imkanla, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda, 4B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler yararlanabilecek.'







HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK







İsteyenler Ziraat Bankası ile imzalanan protokol kapsamında kredi kullanarak borcunu peşin kapatacak. Böylece hem borcundan kurtulacak hem de emeklilik için beklemesine gerek kalmayacak. Kredinin taksitlerini de emekli maaşı bağlanınca ödeyebilecek. Banka kredi taksitlerini emekli maaşından küçük miktarlarla keserek tahsil edecek.