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emekli öğretmen küçük kızlara tacizden tutuklandı

EMEKLİ ÖĞRETMEN KÜÇÜK KIZLARA TACİZDEN TUTUKLANDI

İzmir'de 2 yıl önce 6-11 yaşları arasındaki 6 kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan emekli öğretmen tutuklandı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : Emekli Öğretmen Küçük Kızlara Tacizden Tutuklandı(10/10)9


İzmir'de 2014 yılında 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan emekli öğretmen, yargılandığı mahkemede tutuklandı.



Menderes ilçesinde 66 yaşındaki öğretmen Adil Ş'nin, 6 ile 11 yaşları arasındaki 6 kıza cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu iddiasıyla, 102 yıl hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Aile ve Sosyal Pbakanlığı avukatlarının da müdahillik talebinde bulunduğu davanın bugünkü duruşmasında, avukat haricindekiler mahkeme salonundan çıkarılarak, mağdur çocuklar dinlendi.



Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.     



17 Mayıs 2014'te jandarmaya gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'ndeki okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Ş'nin 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.     



Suçlamaları reddeden Adil Ş. tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.     



Geçen yıl 15 Ekim'deki duruşmada Nilüfer Öncel başkanlığındaki mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak, sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti.     



Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özcan'ın, BİMER'e şikayetiyle tekrar kamuoyunun gündemine gelmişti.    








Etiketler: Emekli  Öğretmen  Küçük  Kızlara  Tacizden  Tutuklandı    haber

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