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emekli maaşlarına zam ağustosta

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM AĞUSTOSTA

Memur emeklileri kıdemine, göstergesine göre her ayın 1 ila 5'i arası maaşlarını alıyor.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:49
Puan Ver : Emekli Maaşlarına Zam Ağustosta(9/10)8


Memur emeklileri kıdemine, göstergesine göre her ayın 1 ila 5'i arası maaşlarını alıyor. Aynı şekilde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yine kıdemine, emekli numarasına göre ayın 17'sinden sonra maaşları yatıyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde, temmuz maaşları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Ziraat Bankası'ndan maaş alan 320 bin 247 memur emeklisinin maaşlarının, arife günü olan 4 Temmuz Pazartesi yatacağını açıkladı.



Temmuzda eski maaşa devam



Memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre, ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. 2016 yılına ait zam oranları da toplu sözleşmede yazıyor; bunlar da ocak ayı için yüzde 6, temmuz ayı için de yüzde 5.



Eğer, enflasyon, beklenenden yüksek çıkarsa, bu zamların üzerine bir de enflasyon farkı geliyor. Ocak-haziran enflasyonu yüzde 6'nın üzerinde çıkarsa, temmuz ayında emekliler enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, her ayın 4'ünde açıklanıyor. Ocak-haziran dönemi enflasyonu da 4 Temmuz, arife günü açıklanacak. Gerek 1 Temmuz'da maaşı yatanların, gerekse de 4'ünde yatacak olanların zamlı maaş almaları mümkün değil.



‘Yüzde 5 zam önceden belli değil mi?'



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından enflasyonun bilinmesi gerekiyor ki, hesaplama yapabilsin. Çünkü enflasyon yüzde 6'yı geçmezse, maaşlara sadece yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon yüzde 6'yı aşarsa, geçen oran, yüzde 5 zammın üzerine eklenecek. Örneğin, yüzde 0.50 geçti, o zaman yüzde 5'in üzerine bir de yüzde 0.6 eklenecek, temmuz maaşınız yüzde 5.6 artacak. İlk 5 aya bakarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 6'nın üzerine çıkması mümkün gözükmüyor. O nedenle de tablolarımızı yüzde 5 zamma göre hazırladık.



Enflasyon bekleniyor



Bu ayki maaşlarınız zamsız olacak. Hem yüzde 5 zammı ve enflasyonun yüksek çıkması halinde oluşacak farkı hem de temmuzda alınamayan zam farkı ağustos ayında alınacak.








Etiketler: Emekli  Maaşlarına  Zam  Ağustosta    haber

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