EMEKLİ MAAŞINA AİLE KATKISI
Temmuz'daki zamdan sonra Ağustos'ta toplu sözleşmede emekliler için önemli kararlar alınacak. Aile yardımları emekli ücretlerine eklenecek, maaşlar artacak.
Temmuz'daki zamdan sonra Ağustos'ta toplu sözleşmede emekliler için önemli kararlar alınacak. Aile yardımları emekli ücretlerine eklenecek, maaşlar artacak.
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