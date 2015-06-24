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emekli maaşına aile katkısı

EMEKLİ MAAŞINA AİLE KATKISI

Temmuz'daki zamdan sonra Ağustos'ta toplu sözleşmede emekliler için önemli kararlar alınacak. Aile yardımları emekli ücretlerine eklenecek, maaşlar artacak.

Tarih : 24 Haziran 2015, 11:08
Puan Ver : Emekli Maaşına Aile Katkısı(7.6/10)8


Temmuz'daki zamdan sonra Ağustos'ta toplu sözleşmede emekliler için önemli kararlar alınacak. Aile yardımları emekli ücretlerine eklenecek, maaşlar artacak.








Etiketler: Emekli  Maaşına  Aile  Katkısı    haber

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