Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi

emekli, dul ve yetim bir kadın 3 aylık birden alabilir...

EMEKLİ, DUL VE YETİM BİR KADIN 3 AYLIK BİRDEN ALABİLİR...

Kendi çalışmasından dolayı SSK'dan emekli aylığı alırken, SSK'lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasından dolayı yetim aylığı alabilir.

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:22
Puan Ver : Emekli, Dul Ve Yetim Bir Kadın 3 Aylık Birden Alabilir...(9/10)9


Kendi çalışmasından dolayı SSK'dan emekli aylığı alırken, SSK'lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatı üzerine yetim aylığı da alabilir.



Hatice T. isimli vatandaş “Kendi çalışmamdan dolayı SSK'dan 1998 yılında emekli oldum. Emekli aylığı almakta iken, SSK'ya tabi çalışmakta olan kocamı 2006 yılında kaybedince ondan dul aylığı bağlandı. 15 gün önce ise Emekli Sandığı'ndan emekli babamı kaybettim. Acaba babamdan dolayı da yetim aylığı bağlanabilir mi?” diye sordu.Dul ve yetim kadınlara birden fazla aylık veya gelirin nasıl bağlanacağı konusu, değişik zamanlarda çıkan farklı kanunlar dolayısıyla, vatandaşın kafasını karıştırıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç/Tahsin Akça'nın haberine göre aynı anda hem eşinden hem de anne-babadan aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde çalıştığına/emekli olduğuna göre değişiyor.



5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girdiği 30 Eylül 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve bankaların emeklilik sandıkları her biri ayrı kurallara tabi idi.








Etiketler: Emekli  Dul  Ve  Yetim  Bir  Kadın  3  Aylık  Birden  Alabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER