

Kendi çalışmasından dolayı SSK'dan emekli aylığı alırken, SSK'lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatı üzerine yetim aylığı da alabilir.







Hatice T. isimli vatandaş “Kendi çalışmamdan dolayı SSK'dan 1998 yılında emekli oldum. Emekli aylığı almakta iken, SSK'ya tabi çalışmakta olan kocamı 2006 yılında kaybedince ondan dul aylığı bağlandı. 15 gün önce ise Emekli Sandığı'ndan emekli babamı kaybettim. Acaba babamdan dolayı da yetim aylığı bağlanabilir mi?” diye sordu.Dul ve yetim kadınlara birden fazla aylık veya gelirin nasıl bağlanacağı konusu, değişik zamanlarda çıkan farklı kanunlar dolayısıyla, vatandaşın kafasını karıştırıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç/Tahsin Akça'nın haberine göre aynı anda hem eşinden hem de anne-babadan aylık bağlanması, ölen kişilerin sigorta statüsü, ölüm tarihleri, cinsiyet ve aylık bağlanacak kişinin hangi statüde çalıştığına/emekli olduğuna göre değişiyor.







5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girdiği 30 Eylül 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve bankaların emeklilik sandıkları her biri ayrı kurallara tabi idi.