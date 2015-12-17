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EMEKLİ AYLIĞI DÜŞÜK OLANA 2'NCİ 100 LİRA ZAM


EMEKLİ AYLIĞI DÜŞÜK OLANA 2'NCİ 100 LİRA ZAM
Tarih : 17 Aralık 2015, 09:25
Puan Ver : Emekli Aylığı Düşük Olana 2'nci 100 Lira Zam(7/10)4


2015'te bin liranın altındaki SSK ve Bağ-Kur aylıklarına 100 lira seyyanen zam verilmiş, bin lira ile bin 100 lira arasındaki aylıklar da bin 100 liraya tamamlanmıştı. Eylül ayında da memur emeklilerine 100 lira seyyanen artış yapılmıştı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından seçim öncesi yapılan açıklamada, daha önceki seyyanen artıştan yararlanmayan SSK ve Bağ-Kur'lulara yıllık bin 200 lira artış yapılacağı belirtildi.



Ancak, önceki gün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen hükümet önergesinde, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 100 lira seyyanen zam öngörüldü. Seyyanen yapılacak 100 liralık zam, dosya bazında ödenecek. Para, ölen emeklinin dul ve yetimine, hisse oranında paylaştırılacak. Böylece, Temmuz ayında 100 lira seyyanen zam alan düşük aylıklı SSK ve Bağ-Kur'lular ocak ayından itibaren ikinci kez 100 liralık zam alacaklar.








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