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Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi
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Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi

EMEKLİ ASTSUBAYDAN ÖRNEK ATATÜRK HASSASİYETİ! UTANIRIM DEYİP SIRTINI DÖNMEDİ

Adana'da, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, derneğin Adana Şube Başkanı, "O şekilde durmaya utandım." diyerek, konuşmasını Atatürk anıtına sırtını dönmeden yaptı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi(6/10)2

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana Şubesi, Dünya Astsubaylar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında program düzenledi. Etkinlikte, TEMAD Adana Şube Başkanı Ali Ayyıldız'ın konuşma yaparken Atatürk büstüne sırtını dönmemesi dikkat çekti.

ATATÜRK ANITINA SIRTINI DÖNMEDİ

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit ettiği Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yazılan '30 kuş' şiiri okundu. TEMAD Adana Şube Başkanı Ali Ayyıldız ise konuşmasını Atatürk'ün anıtına sırtını dönmeden yaptı."BU SAYGISIZLIĞI ANCAK NANKÖRLER YAPAR"

Başkan Ayyıldız, devletin ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sırtımı dönmeyi içine sindiremediğini ifade ederek, "O şekilde durmaya utandım. Ömrünün en güzel yıllarını bizim için cephede tüketmiş, sonra da bugün 80 milyon olarak hepimizin yararlandığı cumhuriyet ve demokrasiyi borçlu olduğumuz bir lidere saygısızlığı ancak nankörler yapar. Bu millet kahramanlarını unutmaz, nankörleri affetmez" dedi.ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ TÖRENE KATILDI

Programda CHP İl Başkan Yardımcısı Nejat Altınok, MHP Adana İl Başkan Yardımcısı Cevdet Aksoyan'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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