EMEKLİ ALMAN'IN EVİNDEN TANK ÇIKTI
Almanya'nın Heikendorf kasabasında, yaşlı bir emeklinin kilerinden II. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank çıktı.
Almanya'nın Heikendorf kasabasında, yaşlı bir emeklinin kilerinden II. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank çıktı.
1943 yapımı Panter adıyla bilinen zırhlı muharebe aracı, 78 yaşındaki Alman'ın evinden 20 asker tarafından dokuz saatlik bir çalışma sonucu çıkarıldı. Arama sonucu evde uçaksavar, torpido ve başkaca silahlar da bulundu.
İngiliz The Mirror'ın Alman Der Tagesspiegel'e dayandırdığı habere göre; savcılar, yaşlı Alman'ın savaş silahları denetim yasasını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.
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