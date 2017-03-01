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EMEKLİ ALBAYIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI


EMEKLİ ALBAYIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Tarih : 01 Mart 2017, 13:22
Puan Ver : Emekli Albayın Evinden Cephanelik Çıktı(6/10)3


Çankaya'da emekli bir albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir kalaşnikof tüfek, dinamit kalıbı, beş el bombası, dört tabanca, değişik çap ve markada çok sayıda mermi, komando bıçakları ve lazer noktalıyıcı ele geçirildi.Ankara'nın Çankaya ilçesinde emekli bir  albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına  alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Ankara  Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesi  İlkbahar Mahallesi'nde bulunan emekli hava albay T.A.E'ye ait eve operasyon  düzenledi.



 Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalıp dinamit, 5 el  bombası, 3 sis bombası, biri ruhsatsız 4 tabanca, aralarında uçaksavar ve ağır  silah mühimmatının da olduğu 805 adet farklı çap ve markada mermi, 15 komando  bıçağı, 1 lazer noktalayıcı, 1 elektronik mesafe ölçer, 3 elektronik nesne ölçer  ve 1 askeri telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan emekli albayın sorgusunda, silahlara meraklı olduğunu  o yüzden evinde biriktirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin  ardından mahkemeye sevk edilen albay E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:milliyet





 





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