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emaar, çamlıca'ya 2.5 milyar $ yatırdı

EMAAR, ÇAMLICA'YA 2.5 MİLYAR $ YATIRDI

Emaar Türkiye CEO'su Cenk Arsoy, "Dubai'de bir çölü değiştirdiysek Türkiye'de de çok şey yapabiliriz" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:33
Puan Ver : Emaar, Çamlıca'ya 2.5 Milyar $ Yatırdı(10/10)12




Emaar Türkiye CEO'su Cenk Arsoy, "Dubai'de bir çölü değiştirdiysek Türkiye'de de çok şey yapabiliriz" dedi.


Çamlıca'da 28 Nisan'da açılacak AVM ve konut projesi için 2.5 milyar dolar harcadıklarını dile getiren Arsoy, "AVM'de 200'ün üzerinde marka var. Asya yakasının İstinyepark'ı olacağız" dedi.


Emaar'ın Dubai'den sonra en çok yatırım yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu belirten Arsoy, "Konutlarda metrekare ise lokasyon ve boyuta göre 3 bin 500 dolarla 9 bin dolar arasında değişecek" dedi. Toplam 1.000 konutun yüzde 80'inin satıldığını belirten Arsoy, bunun yüzde 25'ini ise yabancının aldığını kaydetti.


 


 


kaynak:sabah









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